Умер агент Холланда, Ибрагимовича и Погба Мино Райола Семья Мино Райолы подтвердила смерть футбольного агента

Футбольный агент Мино Райола / Фото LiveMedia/Reporter Torino/Global Look Press

Футбольный агент Мино Райола умер сегодня днём, несмотря на опровержение этой информации 28 апреля. Факт смерти подтвердила семья Райолы в соцсетях. Один из самых востребованных агентов в европейском футболе скончался в возрасте 54 лет.

С глубоким прискорбием сообщаем, что скончался самый заботливый и невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, которое он вкладывал в переговорные процессы, защищая своих футболистов, — говорится в сообщении.

Клиентами Райолы являлись многие известные футболисты, в частности Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холланд («Боруссия Дортмунд») и Златан Ибрагимович («Милан»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ). Его состояние в 2021 году оценивалось в €73,5 млн.

28 апреля сообщалось о смерти итальянца после продолжительной болезни. Затем информацию опроверг помощник Райолы, а потом и сам агент сделал запись в соцсетях.