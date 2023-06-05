Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Шведский футболист, нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил после матча чемпионата Италии, в котором его команда встречалась с «Вероной». Слова футболиста приводит ТАСС.

Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики, — сказал Ибрагимович.

Златану Ибрагимовичу 41 год. Свою карьеру в 12 лет он начал в юношеском составе «Мальме», в 1999 году дебютировал в основе, а через два года перешел в голландский «Аякс». В 2004 году перешел в «Ювентус», в дальнейшем выступал за «Интер», испанскую «Барселону», французский ПСЖ, английский «Манчестер Юнайтед». С 2020 года является нападающим клуба «Милан». За время выступлений он завоевал 32 клубных титула. Также признавался в разное время лучшим бомбардиром, футболистом года в странах, где выступал, является рекордсменом сборной Швеции по количеству голов на чемпионатах Европы.

Ранее чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси заявил в интервью ESPN, что уходит из французского ПСЖ по окончании сезона. Он поблагодарил «Пари Сен-Жермен» и партнеров по команде. О своих будущих планах нападающий не сообщил.

Также пресс-служба ПСЖ сообщила, что чемпион мира по футболу испанский защитник Серхио Рамос по окончании текущего сезона также покинет французский клуб. Футболисту 37 лет, в ПСЖ он выступал с 2021 года. В составе команды он два раза становился чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.