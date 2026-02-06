Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 17:30

«Красавец!»: в Сети восхитились Златаном Ибрагимовичем с олимпийским огнем

Футболист Ибрагимович пронес факел зимних Олимпийских игр в Милане

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шведский футболист Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь по улицам Милана. 44-летний спортсмен, который сейчас занимает должность в структуре итальянского клуба «Милан», принял участие в эстафете олимпийского огня. Видео опубликовано на платформе TikTok.

Когда пламя встречается с легендой, — гласит подпись к видео.

Комментаторы не преминули обсудить внешний вид одного из сильнейших нападающих и лучших бомбардиров мирового футбола. Многие из них восхитились внешностью Ибрагимовича, отметив, что чувствуют его сильную ауру даже через экран.

«Чувствую ауру через экран», «Лучший», «Легендарный», «Красавец!» — высказались поклонники.

Ранее сообщалось, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартует вечером 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Это мероприятие станет первым в истории, парад участников которого пройдет одновременно в четырех разных городах Италии. Право зажечь олимпийский факел будет доверено знаменитому горнолыжнику Альберто Томбе.

До этого стало известно, что Международный олимпийский комитет начал официальное обсуждение переноса сроков проведения будущих зимних Олимпийских игр из-за изменения климата, вызванного глобальным потеплением. В 2030 году Игры состоятся во Французских Альпах, а в 2034-м — в американском Солт-Лейк-Сити.

