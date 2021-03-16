Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович впервые с 2016 года официально вернулся в национальную команду Швеции. 39-летний футболист получил вызов на квалификационные матчи к ЧМ-2022, которые пройдут в марте.

Бог возвращается, — так Ибрагимович отреагировал на новость о вызове в сборную на своей странице в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru, Златан Ибрагимович в начале марта снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз эпатажный футболист обидел представителей сексуальных меньшинств. После шутки форварда, сказанной во время музыкального фестиваля в Сан-Ремо, член итальянской гей-партии Фабрицио Марраццо выступил с требованием отнять у спортсмена все имеющиеся у него награды.