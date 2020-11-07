«Интер Майами» проявляет интерес к защитнику Рамосу

https://static.news.ru/photo/e8610466-21b5-11eb-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Серхио Рамос Фото: instagram.com/sergioramos

«Интер Майами» заинтересовался защитником и капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Известно, что клубом владеет экс-полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм.

Так, «Реал» и Рамос начали переговоры по новому контракту. Действующее соглашение футболиста истекает летом 2021 года, пишет AS.

Сам Рамос совсем не против перейти в «Интер Майами».

Ранее NEWS.ru писал, что «Барселона» нанесла поражение «Бетису» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:2.

Так, в составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Также отличились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри.