«Интер Майами» проявляет интерес к защитнику Рамосу

«Интер Майами» заинтересовался защитником и капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Известно, что клубом владеет экс-полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм.
Так, «Реал» и Рамос начали переговоры по новому контракту. Действующее соглашение футболиста истекает летом 2021 года, пишет AS.
Сам Рамос совсем не против перейти в «Интер Майами».
Ранее NEWS.ru писал, что «Барселона» нанесла поражение «Бетису» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:2.
Так, в составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Также отличились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри.