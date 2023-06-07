Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону» Футболист Лионель Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону» потребностями семьи

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Аргентинский футболист Лионель Месси объяснил свое решение не возвращаться в футбольный клуб «Барселона», где он провел большую часть карьеры, финансовыми проблемами команды, сообщает Mundo Deportivo. По словам игрока, каталонцам приходится снижать зарплаты футболистам или продавать их.

Я слышал, что «Барселоне» нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации, — заявил Месси в интервью испанскому изданию.

Месси также подчеркнул, что, несмотря на желание вернуться, его настораживали возможные трудности и неопределенность. Он отметил, что стремился принять решение самостоятельно, учитывая свои потребности и интересы своей семьи.

Ранее стало известно, что Лионель Месси, у которого завершается контракт с «Пари Сен-Жермен», стал игроком «Интера Майами». После 16 матчей клуб идет последним в своей конференции. Ранее 35-летний нападающий заявил, что уходит из парижского футбольного клуба по окончании сезона.

Ранее Златан Ибрагимович, в последние четыре года выступавший за «Милан», объявил о завершении карьеры. Спортсмену исполнилось 42 года, клуб устроил ему прощальную церемонию после матча с «Вероной».