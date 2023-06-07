Аргентинский футболист Лионель Месси объяснил свое решение не возвращаться в футбольный клуб «Барселона», где он провел большую часть карьеры, финансовыми проблемами команды, сообщает Mundo Deportivo. По словам игрока, каталонцам приходится снижать зарплаты футболистам или продавать их.
Я слышал, что «Барселоне» нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации, — заявил Месси в интервью испанскому изданию.
Месси также подчеркнул, что, несмотря на желание вернуться, его настораживали возможные трудности и неопределенность. Он отметил, что стремился принять решение самостоятельно, учитывая свои потребности и интересы своей семьи.
Ранее стало известно, что Лионель Месси, у которого завершается контракт с «Пари Сен-Жермен», стал игроком «Интера Майами». После 16 матчей клуб идет последним в своей конференции. Ранее 35-летний нападающий заявил, что уходит из парижского футбольного клуба по окончании сезона.
Ранее Златан Ибрагимович, в последние четыре года выступавший за «Милан», объявил о завершении карьеры. Спортсмену исполнилось 42 года, клуб устроил ему прощальную церемонию после матча с «Вероной».