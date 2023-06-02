Лионелю Месси предложили четырехлетний контракт в США Sport.es: американский «Интер Майами» предложил Месси четырехлетний контракт на $200 млн

Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press

Американский футбольный клуб «Интер Майами» предложил аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси заключить контракт сроком на четыре года. В рамках соглашения футболист получит вознаграждение на общую сумму $200 млн. Об этом сообщает портал Sport.es.

По словам осведомленных источников, американский клуб также рассматривает возможность заключения контракта с полузащитником Серхио Бускетсом — он играл вместе с Месси в «Барселоне». 31 марта газета L’Équipe писала, что «Интер Майами» намерен оформить переход аргентинца в свою команду, после чего его отдадут в аренду в «Барселону» на 6 или 18 месяцев. Таким образом испанский клуб избежит финансовых проблем при самостоятельной покупке нападающего.

Лионель Месси 3 июня проведет последний матч в составе французской команды. Об этом ранее сообщил главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье. При этом в клубе опровергли заявление тренера о том, что переход аргентинца в одну из команд Саудовской Аравии является «решенным вопросом».

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. До этого нападающий на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ сообщили о взаимном желании Месси и «ПСЖ» прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату.