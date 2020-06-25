Бекхэм стал совладельцем клуба по киберспорту

Владелец футбольного клуба MLS «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм стал совладельцем киберспортивного клуба Guild, которая подпишет составы по играм Rocket League, FIFA и Fortnite.
Как сообщается в пресс-релизе компании, организация привлекла 25 млн фунтов стерлингов от компаний DB Ventures и Blue Star Capital, принадлежащих бывшему футболисту сборной Англии.
Ранее бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Бекхэм заявил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси лучше форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, писалNEWS.ru.
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