Военэксперт ответил, выдворит ли Евросоюз украинцев для отправки на фронт Военэксперт Дандыкин: Киев не сможет вернуть беженцев из ЕС для пополнения армии

Украина может обратиться к Евросоюзу с просьбой выдворить беженцев, проживающих на территории Польши и Германии для дальнейшей мобилизации, однако реализовать этот план будет крайне проблематично, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, категория граждан, покинувшая страну, представляет собой так называемых профессиональных патриотов, которые вряд ли вернутся в зону боевых действий.

Вполне вероятно, что Украина может обратиться к своим спонсорам [в ЕС], чтобы те постарались выдворить украинцев, которые живут в Польше или Германии. Но это будет очень проблематично сделать в отношении тех, кто уехал. Это так называемые профессиональные патриоты, которые ходят с флагами и митингуют. Я думаю, что этот вариант тоже не сработает. Если они туда вырвались, значит, потом их не найдешь. Не зря же они платили такие деньги, чтобы уехать, — пояснил Дандыкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Германия настаивает на увеличении числа мобилизованных в Вооруженные силы Украины. По его словам, Евросоюз пытается склонить Киев к выполнению своих условий, обещая крупный кредит.

Руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский ранее заявил, что в Польше усиливаются социальное напряжение и раздражительность из-за украинских беженцев. По его словам, в ближайшем будущем Варшава намерена отменить специальные льготы, оставив поддержку только инвалидам и пожилым.