Катастрофу с самолетом Пригожина расследует спецкомиссия Росавиации

Фото: Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследованием обстоятельств и причин крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области будет заниматься специально созданная комиссия Росавиации, сообщает «Фонтанка». По данным издания, комиссия уже приступила к работе. В частности, специалисты изучают метеорологическую обстановку.

Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования, — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что на текущем этапе расследования предстоит найти бортовые самописцы для дальнейшего изучения их записей.

В Росавиации уточнили, что потерпевший крушение в Тверской области бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», компания специализируется на бизнес-перевозках. По имеющимся данным, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Борт совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

По предварительной версии, бизнес-джет мог потерпеть крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб. На месте крушения самолета тем временем продолжаются поисково-спасательные работы. О судьбе предпринимателя, который числился в списках пассажиров самолета, данных нет.