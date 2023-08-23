Расследованием обстоятельств и причин крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области будет заниматься специально созданная комиссия Росавиации, сообщает «Фонтанка». По данным издания, комиссия уже приступила к работе. В частности, специалисты изучают метеорологическую обстановку.

Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования, — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что на текущем этапе расследования предстоит найти бортовые самописцы для дальнейшего изучения их записей.

В Росавиации уточнили, что потерпевший крушение в Тверской области бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», компания специализируется на бизнес-перевозках. По имеющимся данным, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Борт совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

По предварительной версии, бизнес-джет мог потерпеть крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб. На месте крушения самолета тем временем продолжаются поисково-спасательные работы. О судьбе предпринимателя, который числился в списках пассажиров самолета, данных нет.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Евгений Пригожин

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock

Евгений Пригожин