Подарок Украине. Кому выгодна смерть Пригожина, он точно погиб? Согласно данным Росавиации, бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», и еще девять человек разбились на самолете в Тверской области

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

В среду, 23 августа, в Тверской области погиб бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», подтвердила Росавиация. Самолет, на борту которого было десять человек, потерпел крушение. Никто из пассажиров бизнес-джета не выжил. Вместе с Пригожиным погиб его ближайший соратник, офицер Дмитрий Уткин. Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Эксперты обратили внимание, что автокатастрофа произошла накануне Дня независимости Украины. О том, кто может быть причастен к смерти бизнесмена, — в материале NEWS.ru.

Как описывали очевидцы катастрофу самолета Пригожина

Вечером в среду в Telegram-каналах появилась информация, что у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области упал самолет. Чуть позже выяснилось, что разбившееся судно — Embraer Legacy 600. Это самолет бизнес-класса, вмещающий 13 человек. В последний раз Embraer с бортовым номером RA-02795, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, появлялся на радарах в 15:11. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

По данным SHOT, Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, пропал с радаров в 18:20, диспетчеры оповестили о случившемся органы ПВО. Вскоре стало ясно, что все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

В Росавиации подтвердили, что Евгений Пригожин находился в списке пассажиров разбившегося судна. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что в лайнере также находился ближайший соратник бизнесмена, офицер Дмитрий Уткин.

Одна из версий крушения, — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, пишет Mash. По его данным, перед крушением местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Очевидцы выкладывали в Сеть фото и видео с места происшествия. «Бабахнуло, два раза взорвалось. Падает! Ты посмотри, падает!» — комментировала одна из свидетельниц.

Какие мистификации любил устраивать Пригожин

Поначалу сообщения о гибели Пригожина вызывали у сомнения. Источник Readovka заявил, что утверждения о смерти бизнесмена преждевременны. Информацию о его кончине, а также смерти командира ЧВК «Вагнера» Дмитрия Уткина, невозможно было проверить. По данным источника, Пригожин мог находиться на другом своем самолете, который также в тот момент находился в воздухе.

Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно пытался запутать окружающих. К примеру, регистрировался на один борт, а реально садился на другой самолет.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин

Как заявлял в тот момент NEWS.ru Самер Суэйфан — сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), деятельность которого связывают с бизнесменом Пригожиным, он не поверил в гибель бизнесмена. «Его не должно было быть в этом бизнес-джете. Теоретически украинские спецслужбы могут быть замешаны в катастрофе, но у них нет таких сил и средств, чтобы это совершить», — заявил Суэйфан.

В любом случае, добавил политолог, покушение на Пригожина выгодно, в первую очередь, властям США, а также Евросоюза, которые хотят отомстить ему за работу ЧВК «Вагнер» в Африке.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин

Что известно о втором самолете Пригожина

Сразу же после крушения появилась информация, что второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он вел себя странно — делал зигзаги, как будто экипаж не знал, куда ему лететь.

Примерно в 21:00 появились данные, что второй самолет Пригожина сел в московском аэропорту Остафьево. Борт с номером RA-02748, который следовал за упавшим RA-02795 в Тверской области, приземлился на территории частного аэропорта. По информации Readovka, зигзаги объяснялись тем, что бизнес-джет попросту сбрасывал лишнее топливо, так как изначально он тоже направлялся в Петербург.

По данным Readovka, погибший бизнес-джет использовался Пригожиным несколько раз для полетов в аэропорты, примыкающие к зоне СВО до попытки мятежа ЧВК «Вагнер», а впоследствии — в Белоруссию. По данным этого ресурса, в ЧВК «Вагнер» был заготовлен алгоритм на случай гибели Пригожина или Уткина.

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

В пользу «украинского следа» говорит дата покушения

Удар по самолету, скорее всего, нанесли спецслужбы Украины, это их подарок своему руководству ко Дню независимости Украины, — он как раз отмечается 24 августа. Об этом заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков. По его мнению, украинской агентуре удалось совершить теракт, так как Пригожин лишился государственной охраны после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

«Версия о том, что инцидент мог бы быть местью кого-то из российских чиновников или генералов, крайне маловероятна», — заявил Марков.

На что обратила внимание следственная комиссия

По факту крушения самолета Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в ведомстве.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин

Расследованием обстоятельств и причин крушения самолета в Тверской области также будет заниматься специальная комиссия Росавиации, сообщает «Фонтанка». По данным издания, комиссия уже приступила к работе.

«Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования», — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что предстоит найти бортовые самописцы для дальнейшего изучения их записей.

В Росавиации уточнили, что бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро» — компании, которая специализируется на бизнес-перевозках. По имеющимся данным, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.

По предварительной версии, бизнес-джет потерпел крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб. На месте крушения начались поисково-спасательные работы.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

Кто сообщил об опознании трупов Пригожина и Уткина

Предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли в результате авиакатастрофы в Тверской области, сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, тела мужчин предварительно опознали. «Оба — «двухсотые», — уточнил собеседник телеканала.

В Вашингтоне откликнулись на авиакатастрофу под Тверью

Белый дом ознакомился с сообщениями о крушении самолета под Тверью, на борту которого, предположительно находился Пригожин, заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон. «Мы видели данные сообщения. Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом», — цитирует Уотсон РИА Новости.

Как сообщил Белый дом, президент США Джо Байден уже был проинформирован о случившемся.

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