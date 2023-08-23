Почему Евгений Пригожин мог не погибнуть в авиакатастрофе под Тверью

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

В Тверской области потерпел крушение гражданский самолет Embraer. Все пассажиры, находящиеся на борту, погибли. Среди них значился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. Почему он мог не погибнуть в авиакатастрофе и какие похожие инциденты случались ранее?

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Разбившийся самолет в Тверской области оказался бизнес-джетом Embraer с бортовым номером RA-02795. В нем находились десять человек, трое из них — члены экипажа. По предварительным данным, самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург.

«На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — передает МЧС.

Самолет принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. По данным мониторингового сервиса Flightradar, борт следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе.

На опубликованных видео видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым. В Росавиации начали расследование катастрофы самолета, произошедшей в Тверской области. Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Росавиация заявила, что Евгений Пригожин был в числе пассажиров разбившегося самолета. Также, по информации Telegram-каналов, на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Официального подтверждения этому нет. Второе судно, принадлежащее бизнесмену, приземлилось в Москве.

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

Почему Евгений Пригожин мог не погибнуть в авиакатастрофе

Источник Readovka не подтвердил смерть Евгения Пригожина в результате крушения самолета. По его мнению, сообщения о гибели бизнесмена на данный момент преждевременные. Информацию о его кончине, а также смерти командира «Группы Вагнера» Дмитрия Уткина невозможно на данный момент проверить.

По данным портала, Пригожин мог находиться в другом самолете. Ранее в целях конспирации бизнесмен часто всех запутывал. Источник указал, что он якобы регистрировался на один борт, а в это время садился в другой самолет.

Кроме того, 11 октября 2019 года в Африке разбился грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились восемь членов экипажа, среди которых сотрудники администрации президента республики Феликса Чисекеди. Позже появилась информация о том, что на разбившемся лайнере был Евгений Пригожин. В посольстве России в Киншасе подтвердили, что на борту находились два россиянина, но через несколько дней выяснилось, что Пригожин, которого журналисты называли погибшим в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго, жив.

При этом «Фонтанка» утверждает, что Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области бизнес-джета вместе с командирами ЧВК «Вагнер».

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