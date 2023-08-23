«Фонтанка»: Пригожин был на борту рухнувшего под Тверью самолета

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области бизнес-джете Embraer, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в самолете также находились командиры ЧВК «Вагнер».

Ранее издание сообщало, что близкое окружение Пригожина не может до него дозвониться.

Самолет Embraer, на борту которого, по сообщению Росавиации значился Евгений Пригожин, потерпел крушение вечером 23 августа. Как следует из данных мониторингового портала Flight Radar, судно, следующее из Москвы в Петербург, разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Тверской области.

На месте крушения в настоящий момент найдено восемь тел. На борту судно находились десять человек, включая трех членов экипажа — все они погибли. По информации Telegram-канала Mash, самолет мог упасть из-за теракта на борту. Специальные службы проверяют данную информацию. Также сообщалось, что после крушения второй самолет с бортовым номером RA-02795, который также связывают с Пригожиным, совершил разворот над Москвой, а после приземлился в аэропорту Остафьево.