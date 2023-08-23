Второй самолет Пригожина приземлился в Москве Flightradar24: второй бизнес-джет Пригожина Embraer 600 приземлился в Остафьево

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Второй самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, приземлился в аэропорту в Москве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который также приписывают авиапарку предпринимателя, приземлился в аэропорту Остафьево.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью.

По информации Telegram-канала Mash, самолет мог упасть из-за теракта на борту. В настоящее время информацию проверяют специальные службы. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

В настоящее время на месте крушения найдено восемь тел. Всего на борту находились десять человек. Сообщается, что все они погибли. Сам бизнесмен также числится в списке пассажиров самолета. О его судьбе в настоящее время данных нет. Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой.