Политолог раскрыл, кому выгодно покушение на Пригожина Политолог Марков: теракт с самолетом Пригожина мог совершить Киев

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Удар по самолету, на борту которого мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин, скорее всего, нанесли спецслужбы Украины, это их подарок своему руководству ко Дню независимости Украины, — он как раз отмечается 24 августа. Об этом заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков. Он не исключил, что сам бизнесмен был на борту уничтоженного самолета. По его словам, украинской агентуре удалось совершить теракт, так как Пригожин лишился государственной охраны после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне.

При этом версия о том, что инцидент мог бы быть местью кого-то из российских чиновников, в частности, или генералов, крайне маловероятна. Российские власти могли его преследовать, конечно, но ни в коем случае не стали бы ставить под угрозу ни в чем не повинных пилотов самолета, — заявил Марков.

Вечером 23 августа стало известно о том, что в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. Подтверждена гибель не менее семи человек. Telegram-канал Baza заявил, что разбился самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Находился ли тот на борту судна канал не сообщил.

Позднее в Росавиации сообщили, что Пригожин все же был в списке тех, кто находился на борту разбившегося судна. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что в лайнере также находился соратник бизнесмена, офицер Дмитрий Уткин.