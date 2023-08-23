«Я не удивлен»: Байден отреагировал на авиакатастрофу с Пригожиным Байден заявил, что у него нет точных данных о катастрофе в Тверской области

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о том, что не удивлен катастрофе бизнес-джета российского предпринимателя Евгения Пригожина, однако не располагает точными данными о крушении в Тверской области, слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома. Байден объяснил свою слабую осведомленность о происшествии тем, что в последние несколько часов занимался спортом.

Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. <...> Я занимался спортом последние полтора часа, — сказал американский лидер.

В настоящее время президент США находится в отпуске на озере Тахо в штате Невада. Ситуацию с крушением самолета он комментировал после занятия пилатесом в фитнес-студии.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. На борту находились 10 человек. Согласно спискам пассажиров, в их числе был и сам Пригожин.

Позднее «Царьград» со ссылкой на осведомленный источник в Росавиации сообщил о том, что тело предпринимателя было предварительно опознано. Для точного установления личности потребуется экспертиза ДНК.