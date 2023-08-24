Тело Пригожина доставили в тверской морг

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Тела погибших при крушении частного самолета в Тверской области передали сотрудникам морга в столице региона, сообщает MSK1.RU. Как уточняется, среди них значится и тело предпринимателя Евгения Пригожина.

Тела доставили в четырех автомобилях, которые сопровождала полиция. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. У здания дежурят правоохранители, которые запрещают журналистам осуществлять видео и фотосъемку. Кроме того, из-за происходящего местные жители не могут забрать тела на запланированные похороны.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Сразу же после крушения появилась информация, что второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он вел себя странно — делал зигзаги, как будто экипаж не знал, куда ему лететь.