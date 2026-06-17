США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане ВС США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев

Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Соединенных Штатов (SOUTHCOM). Отмечается, что полученная разведывательная информация указывала на движение судна по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.

По данным американских военных, в результате удара погиб один человек. Еще двое мужчин, находившихся на борту, остались живы.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана. Сообщается, что в результате погибли два человека. Помимо тех, кто был ликвидирован, еще один выжил. США объясняют свое военное присутствие в регионе борьбой с продажей запрещенных веществ.

До этого стало известно об авиаударах со стороны США по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.