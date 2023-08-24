Военный эксперт назвал вероятную причину крушения самолета Пригожина Военный эксперт Дандыкин: самолет Пригожина мог упасть из-за теракта

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что в крушении самолета, на котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, может быть украинский след. Он не исключает, что это мог быть теракт, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. По мнению Дандыкина, вероятной причиной падения лайнера является внешнее воздействие.

Здесь вполне мог быть украинский след, могла быть помощь кураторов, разведок западных спецслужб, хотя никто этого не скажет. Сейчас стало модно все валить на Украину. Ясно, что не оборона ПВО, там и следа нет. Скорее всего, теракт, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, — предположил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что сейчас используются все рычаги и поводы, чтобы повлиять на внутреннее состояние российского общества, а имиджевые атаки ВСУ, как на «Москва-Сити», являются частью информационной войны и направлены на усиление паники.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. К настоящему моменту о состоянии самого бизнесмена ничего неизвестно. По данным Росавиации, он значится в списке пассажиров разбившегося самолета. Кроме того, в списке упоминается имя Дмитрия Уткина — одного из командиров ЧВК «Вагнер». Одной из версии крушения самолета является теракт на борту.

Тела погибших при крушении частного самолета доставили в морг Тверской области. Утверждается, что в их числе значится и тело самого Евгения Пригожина. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опознать тела погибших.