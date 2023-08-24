Военный летчик не увидел следов работы ПВО по бизнес-джету с Пригожиным Военный летчик Попов: ПВО не работала по бизнес-джету с Пригожиным

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил NEWS.ru, что на опубликованных в Сети роликах с места падения бизнес-джета с предпринимателем Евгением Пригожиным нет следов работы ПВО по лайнеру. Эксперт предположил, что в ином случае в небе заметили бы инверсионный след от снарядов ПВО.

Надо с осторожностью к этому относиться. Почему ракета ПВО могла его не тронуть — он летел в сторону от Москвы в сторону Питера и упал там. Это мое предположение. Если бы летел наоборот — да, угроза Москве возникает, и вдруг, допустим, откажет система распознавания свой-чужой. И след бы был в воздушном пространстве, был бы инверсионный след движения реактивного снаряда ПВО, — считает Попов.

Собеседник предположил, что воздушное судно могло упасть из-за попадания в двигатель птиц или на фоне плохих метеоусловий. Попов не исключил, что помпаж сопровождали громкие хлопки. По его словам, необходимо дождаться расшифровки записей «черных ящиков». По мнению эксперта, на борту могло находиться взрывчатое вещество.

Он подчеркнул, что белый шлейф, заметный на опубликованных в Сети видео, не признаки возгорания и не дым, а следы распыленного в воздушном потоке керосина.

Самолет падал, как мне показалось, плоско, в штопоре, это тоже характерно для потери скорости, что близко к эффекту помпажа, двигатели могли заглохнуть, — подытожил Попов.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Сразу же после крушения появилась информация, что второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он вел себя странно — делал зигзаги, как будто экипаж не знал, куда ему лететь.