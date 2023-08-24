Военный летчик назвал возможные причины катастрофы самолета с Пригожиным Военный летчик Попов: джет с Пригожиным мог упасть из-за перегрузки двигателей

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов предположил в разговоре с NEWS.ru, что бизнес-джет с предпринимателем Евгением Пригожиным на борту мог упасть из-за попадания в двигатель птиц или на фоне плохих метеоусловий. Он не исключил, что помпаж сопровождали громкие хлопки.

Если слышали хлопки, то могла быть перегрузка двигателей, что-то могло заставить летчиков резко передвигать рычаги управления двигателями. Они могли разрушиться из-за резкого изменения скоростного потока. Пилотов могли отвлечь переговоры, а обратив внимание, допустим, на упавшую скорость, они могли резко увеличить мощность двигателя, и начался помпаж, — отметил Попов.

По его словам, необходимо дождаться расшифровки записей черных ящиков. Эксперт не исключил, что на борту находилось взрывчатое вещество.

Второй вариант: взрывчатое вещество на борту. Это могла быть и птица, опасное явление, особенно в конце лета — стаи становятся на крыло перед перелетом на юг. Могли быть метеоусловия, вчера в том районе была облачность, могли быть интенсивные осадки. Могут быть электрические разряды — не только молнии — а именно трения поверхностей, слоев воздуха, они электризуются очень сильно, — рассказал Попов.

Он подчеркнул, что белый шлейф, заметный на опубликованных в Сети видео, не следствие возгорания и не дым, а следы распыленного в воздушном потоке керосина.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнесджет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Сразу же после крушения появилась информация, что второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он вел себя странно — делал зигзаги, как будто экипаж не знал, куда ему лететь.