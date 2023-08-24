Стала известна предварительная причина взрыва самолета Пригожина SHOT: взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

Telegram-канал SHOT cообщил, что взрывное устройство на самолете бизнесмена Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси. По данным канала, это одна из версий следствия. Официальные лица и следственные органы не подтверждали данную информацию.

SHOT отмечает, что в результате взрыва у самолета оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.