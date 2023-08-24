«Двойник не мог вести переговоры»: Царев о версии гибели двойника Пригожина Царев назвал маловероятной версию о смерти двойника Евгения Пригожина

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Евгений Пригожин

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов, председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев в комментарии NEWS.ru заявил, что версия, согласно которой в рухнувшем под Тверью самолете мог находится двойник бизнесмена Евгения Пригожина, нежизнеспособна. По его словам, в Россию Пригожин прилетал, чтобы решать вопросы, связанные с Африкой, а двойник не мог решать вопросы такого уровня.

У Евгения Пригожина были двойники, но то, что вчера на самолете, потерпевшем крушение, был один из них – маловероятно. Его окружение сообщает, что Пригожин прилетел в Россию, для того чтобы решать вопросы по Африке. Двойник бы не смог вести подобные переговоры. К тому же, видел информацию о том, что камеры перед посадкой запечатлели его как раз перед тем, как он садился в данный самолет, — заявил Царев.

О крушении джета, принадлежавшего Пригожину, стало известно 23 августа. Тогда в небо над Тверской областью вылетело два авиалайнера бизнесмена, на одном из которых должен был находится Пригожин. Пока общественность обсуждает разные версии произошедшего. В том числе отмечается, что ранее Пригожин для конспирации использовал маневры с авиалайнерами.

11 октября 2019 года в Африке разбился грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились восемь членов экипажа, среди которых сотрудники администрации президента республики Феликса Чисекеди. Позже появилась информация о том, что на разбившемся лайнере был Евгений Пригожин. В посольстве России в Киншасе подтвердили, что на борту находились два россиянина, но через несколько дней выяснилось, что Пригожин, которого журналисты называли погибшим в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго, жив.