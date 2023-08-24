Почему на Западе считают, что Пригожин не погиб при крушении самолета

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Евгений Пригожин

Вчера, 23 августа, возле села Куженкино Тверской области разбился самолет Embraer Legacy 600, на борту которого находились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Что об этом пишет иностранная пресса?

Что произошло с самолетом Пригожина в Тверской области

Бизнес-джет вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Петербург вчера в 17:54. На борту находились 10 человек. В 18:10 самолет поднялся на высоту 8,5 км над Тверью. Затем, по данным flightradar, случились 9 минут горизонтального полета и набор высоты до 9,1 км. В 18:19 Embraer Legacy 600 стал падать. Он резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра. В 18:20 самолет пропал с радаров (спустя 26 минут после вылета).

После авиакатастрофы Росавиация опубликовала список пассажиров. В нем, помимо Евгения Пригожина, находился его заместитель Валерий Чекалов и командир «музыкантов» Дмитрий Уткин. Также на борту были другие бойцы «оркестра», предположительно, охранники предпринимателя.

Все 10 тел были обнаружены на месте крушения. На данный момент они еще не опознаны. В результате взрыва тела получили сильные повреждения, опознавать некоторых предстоит «по косвенным признакам» или даже по ДНК.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии ЧП. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Что о крушении самолета Пригожина пишет иностранная пресса

Телефон Евгения Пригожина был обнаружен на месте крушения его самолета в Тверской области, сообщил Al Jazeera источник в ЧВК «Вагнер». По данным инсайдера, тело предпринимателя на данный момент со стопроцентной точностью пока еще не идентифицировано среди трупов, обнаруженных на месте катастрофы, при этом никаких сомнений в гибели бизнесмена у собеседника арабского телеканала нет.

The Washington Post отметил, что самолет с Евгением Пригожиным сначала набирал высоту, а потом стал резко снижаться. Это может стать ключом к разгадке того, что могло произойти, считает генеральный директор компании Aero Consulting Experts Росс Эймер.

«Зигзагообразное движение в воздухе говорит о том, что пилот по каким-то причинам потерял контроль над самолетом. Допустим, ракетный удар или отрыв части самолета. Пилот потерял контроль над самолетом», — сказал он.

Также в издании напомнили, что у Пригожина «было множество паспортов и двойников, которые путешествовали под его именем».

Редактор отдела международных отношений Доминик Вагхорн в своей колонке на Sky News считает, что новость о крушении самолета с Пригожиным обрадует украинцев, но на контрнаступлении это не отразится.

«На Украине все равно будет чувство удовлетворения от того, что Пригожин, скорее всего, мертв. Сейчас Россия сосредоточена в основном на обороне. Ее войска провели лето в рытье укреплений и минировании на тысячекилометровом фронте. Эта оборона пока оказывается неприступной для украинского контрнаступления. Пригожин, может быть, и мертв, но, по их мнению, там, откуда он пришел, есть еще много тех, кого все труднее и труднее вытеснить», — написал он.

Журналист Rzeczpospolita Руслан Шошин заявил, что Пригожина могло не быть на борту упавшего самолета.

«Мы еще не скоро узнаем правду о том, что же на самом деле произошло с самолетом Embraer Legacy, летевшим из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года. Мы также никогда не будем на 100% уверены в том, кто действительно находился на борту этого самолета», — отметил он.

Эксперт по России из аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс призвал с осторожностью относиться к сообщениям о смерти Пригожина. По его словам, «многие люди поменяли свое имя на Евгения Пригожина в рамках кампании по сокрытию путешествий настоящего Пригожина».

«Давайте не будем удивляться, если вскоре он появится в новом видеоролике из Африки», — сказал Джайлс Associated Press.

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