Стало известно о новой находке с самолета Пригожина В Тверской области нашли еще один элемент фюзеляжа самолета Пригожина

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Элемент фюзеляжа разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy, который принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину, нашли в 3,5 км от места крушения, сообщает РИА Новости. Как утверждается, часть хвостового оперения была обнаружена на въезде в село Куженкино на северо-западе региона.

Обломок лежит на поляне, недалеко от въезда в поселок Куженкино, буквально в нескольких метрах от дачного участка местного жителя, — сказано в публикации.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

Сразу же после крушения появилась информация, что второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он вел себя странно — делал зигзаги, как будто экипаж не знал, куда ему лететь.