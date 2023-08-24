Al Jazeera: на месте авиакатастрофы под Тверью нашли телефон Пригожина

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Евгений Пригожин

Телефон предпринимателя Евгения Пригожина был найден на месте крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области, сообщает телекомпания Al Jazeera. По данным телеканала, о находке сообщил источник в ЧВК «Вагнер».

Он также указал на то, что тело Пригожина среди останков пассажиров самолета пока не идентифицировали. Официальной информации о гибели предпринимателя до настоящего времени не поступало.

Ранее Росавиация опубликовала список пассажиров бизнес-джета, в числе которых значился Евгений Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и ряд бойцов ЧВК.

В свою очередь телеканал «Царьград» сообщал о том, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в результате авиакатастрофы в Тверской области. По его данным, тела мужчин предварительно опознали.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. На борту находились 10 человек, все они погибли.