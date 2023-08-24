«Это произошло быстро»: раскрыты подробности падения самолета Пригожина Reuters: падение самолета Embraer Legacy было очень быстрым

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press

Крушение самолета Embraer Legacy, на борту которого мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин, было быстрым, рассказал Reuters директор по коммуникациям сервиса Flightradar24 Ян Петченик. По его словам, воздушное судно за полминуты снизилось почти на 2,5 км.

Что бы ни случилось, это произошло быстро. Возможно, они боролись (с самолетом) после того, как что-то произошло, — сказал Петченик.

Он также отметил, что до катастрофы признаков того, что с самолетом «что-то не так» не было.

Согласно данным ресурса, Embraer Legacy в 18:10 мск вышел на крейсерскую высоту. Девять минут спустя он резко начал терять высоту, опустившись за 32 секунды с 8,5 км до 6,1 км. Последние данные от самолета были получены в 18:20 мск.

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Росавиация позже обнародовала список пассажиров, в котором присутствовало имя Пригожина.

Ранее сообщалось, что месте крушения был найден телефон предпринимателя. При этом тело Пригожина среди останков пассажиров самолета пока не идентифицировали. Официальной информации о гибели предпринимателя пока не поступало.