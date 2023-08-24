«Дольше, чем я ожидал»: Маск о крушении самолета Пригожина Маск назвал авиакатастрофу под Тверью психологической операцией

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в Twitter (X) крушение самолета Embraer Legacy под Тверь, на котором, предположительно летел бизнесмен Евгений Пригожин. В ответ на твит одного из пользователей, что катастрофа «не заставила себя долго ждать», он написал, что ожидал ее раньше.

Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция, — отметил миллиардер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не удивлен катастрофой самолета, в числе пассажиров которого мог быть Пригожин. До этого американский лидер пошутил, что после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» он бы на месте Пригожина «следил за тем, что ест».

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон Пригожина. При этом его тело среди останков пассажиров самолета пока не идентифицировали. Официальной информации о гибели предпринимателя пока не поступало.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.