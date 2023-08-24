Дело о крушении самолета Пригожина отдадут следователю с подходящим опытом РБК: делом о разбившемся самолете Пригожина займется УСКР по особо важным делам

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Расследованием уголовного дела о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина займется следователь Главного управления Следственного комитета России по особо важным делам Иван Сибула, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к СКР. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Иван Сибула уже расследовал дела о крушениях самолетов. Он вел дело по катастрофе в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. В том числе он расследовал дело о катастрофе SSJ 100 в 2019 году, в которой погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что на въезде в село Куженкино, в трех километрах от места крушения самолета Пригожина, был обнаружен элемент фюзеляжа лайнера.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Примерно в 21:00 23 августа появились данные, что второй самолет Пригожина сел в Остафьево. Борт с номером RA-02748 приземлился на территории московского частного аэропорта.