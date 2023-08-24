Яхта, особняк, огромный автопарк: кому достанется наследство Пригожина

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Связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин числится в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer. Какое наследство после себя оставил предприниматель и кому оно достанется?

Что известно о петербургском бизнесе Пригожина

Основной официальный актив Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге — компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», созданная в 1997 году. Она специализируется на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. По данным «Ведомостей», выручка фирмы за 2022 год составила 48,6 млн рублей.

Также Пригожин значится директором АО «Ритейл», занимающейся продажей и арендой недвижимости. Фирме принадлежит «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице. Предприниматель владеет 49% ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов, а также имеет 80% ООО «Ритм», специализирующемся на аренде и управлении имуществом.

Евгению Пригожину принадлежало ООО «Магазин купцов Елисеевых», которое сначала арендовало, а затем выкупило историческое здание на Невском проспекте. По данным «Фонтанки», сейчас оно может быть в собственности кого-то из родственников предпринимателя. Бизнесмен полностью контролировал ООО «Конкорд М», владельца московского теплохода-ресторана River Lounge. Также у подконтрольных Пригожину компаний права на десятки ресторанов — действующих и уже закрытых в Москве, Петербурге и Сочи.

В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом, построив в районе Лахты в Петербурге коттеджный жилой комплекс «Северный Версаль», состоящий из 45 домов. В 2016 году входящая в группу компаний бизнесмена фирма построила рядом с парком 300-летия Петербурга комплекс «Лахта Плаза» из шести жилых зданий общей площадью 42 тысячи квадратных метров.

Что известно о зарубежном бизнесе Пригожина

Немецкое издание Bild сообщает, что Пригожин владел фирмой «Евро полис», которая занималась добычей углеводородов в Сирии (ее выручка в 2020 году составила $134 млн, а прибыль — $90 млн) и компанией «М Инвест», добывавшей золото в Судане (в 2021-м ее выручка составила $2,6 млн).

Также он основал бизнес по отгрузке промышленного оборудования в Судане и ЦАР и нефтегазовый сектор в Сирии. По данным на 2021 год, сирийский бизнес принес Пригожину $67 млн.

В собственности Пригожина также числится частный самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в €100—150 млн и большой автопарк.

Кто может получить наследство Пригожина

У Евгения Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника.

По данным портала «Компания», в 2020 году дочь бизнесмена Полина Пригожина стала совладелицей Музея шоколада вместе с матерью Любовью Пригожиной. В 2022 году АО «Легион», единственным акционером которого числится наследница предпринимателя, приобрело на торгах за 135 млн рублей дачу принца Ольденбургского на Каменном острове.

Младшая дочь Вероника, по информации Telegram-канала «Можем объяснить», является учредителем ООО «Ред Старс», которое владеет отелем Red Stars Hotel в центре Петербурга. Также сообщалось, что сын Евгения Пригожина Павел является владельцем крупного петербургского бизнес-центра Sinop на Синопской набережной.

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