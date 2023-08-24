Стало известно, что происходит с лагерем ЧВК «Вагнер» в Белоруссии В Белоруссии опровергли слухи о намерении ЧВК «Вагнер» покинуть республику

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Telegram-канал «Белорусский силовик» опроверг слухи об уходе подразделений ЧВК «Вагнер» из республики. По данным канала, изменения, которые происходят в лагере ЧВК, связаны с обеспечение безопасности.

Лагерь действительно частично разбирается в целях безопасности. «Музыкантам» изначально не понравился лагерь под открытым небом <...>. «Музыканты» самостоятельно делают свой лагерь, как у них был в ЛНР, окопавшись, где их не видит враг, — говорится в сообщении.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российскому руководству следует понимать ценность ЧВК «Вагнер», без которой будут утрачены позиции в Африке и на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет об обороноспособности, а значит нельзя допустить исчезновения ЧВК после гибели Евгений Пригожина.

Депутат Госдумы Александр Бородай, в свою очередь, рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» после гибели бизнесмена Евгения Пригожина начали переходить в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу в Вооруженные силы России. Он добавил, что явление имеет массовый характер.

О крушении самолета, в котором летел Пригожин, стало известно накануне вечером. Всего погибли 10 человек. Их тела были доставлены в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам.