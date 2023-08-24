Стало известно, как опознали тело Пригожина «Фонтанка»: тело Пригожина опознали по ампутированному пальцу

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Тело бизнесмена Евгения Пригожина среди других трупов опознали по косвенным признакам, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник. Отмечается, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы.

Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин есть среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

Также Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что тело Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие пальца, пишет канал. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

О крушении джета, принадлежавшего Пригожину, стало известно 23 августа. Тогда в небо над Тверской областью вылетело два авиалайнера бизнесмена, на одном из которых должен был находиться Пригожин. Пока общественность обсуждает разные версии произошедшего. В том числе отмечается, что ранее Пригожин для конспирации использовал маневры с авиалайнерами.

Тела погибших при крушении частного самолета доставили в морг Тверской области. Утверждается, что в их числе значится и тело самого Евгения Пригожина. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опознать тела погибших.