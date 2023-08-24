Герой России призвал не допустить исчезновения ЧВК «Вагнер» Генерал Липовой: России важно сохранить ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому руководству следует понимать ценность ЧВК «Вагнер», без которой будут утрачены позиции в Африке и на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, речь идет об обороноспособности, а значит, нельзя допустить исчезновения ЧВК после гибели Евгений Пригожина.

Нужно приложить все усилия для сохранения ЧВК «Вагнер», чтобы место руководителя занял достойный командир с боевым опытом и политической мудростью. Мы должны сохранить позиции в Африке и на Ближнем Востоке, это важно для обороноспособности России, — сказал Липовой.

Говоря о гибели Пригожина, генерал отметил, что Россия «потеряла талантливого руководителя», чья военная компания «завоевала авторитет не только в РФ, но и в мире». Усугубляется ситуация тем, что вместе с бизнесменом погиб и руководящий состав ЧВК. В таких условиях вагнеровцам предстоит преодолеть сложный процесс самоорганизации.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.