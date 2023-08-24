В Госдуме заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в МО Депутат Бородай заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали массово переходить в ВС РФ

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» после гибели бизнесмена Евгения Пригожина начали переходить в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу в Вооруженные силы России, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, явление имеет массовый характер. При этом политик сказал, что ему неизвестно о существовании такой структуры, как ЧВК «Вагнер».

В этой ситуации я знаю только одно, что люди, которые в последнее время служили в ЧВК «Вагнер», в массовом порядке сейчас идут как в подразделения добровольческого корпуса, так и на контракт в российскую армию, становясь частью структуры. Такой поток велик. О существовании структуры ЧВК «Вагнер», кто там является руководителем и так далее, мне на сегодняшний момент ничего неизвестно, — сказал парламентарий.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.