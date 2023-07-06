Золото, парики, вертолет: что еще нашли при обысках во «дворце Пригожина» NEWS.ru рассказывает, что обнаружили силовики в особняке, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Телеканал «Россия 1» и Telegram-каналы вечером 5 июля почти одновременно опубликовали фото обысков, которые, как утверждается, прошли в доме и офисе бизнесмена Евгения Пригожина. Кувалда с надписью «Для важных переговоров», слитки золота, медкабинет, молельная комната — NEWS.ru рассказывает, что еще обнаружили силовики в особняке связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя.

Что известно об «особняке Пригожина»

На фото и видеокадрах показан загородный дом премиум-класса. Как писали СМИ, этот особняк, который связывают с Евгением Пригожиным, расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга. В объектив камер фото- и видеооператоров, снимавших процесс обыска, попали просторные помещения, отделанные позолотой, деревом, мрамором и украшенные коврами, шелковыми гардинами и хрустальными люстрами.

Что внутри «дома Пригожина»

На опубликованных фото можно увидеть сауну, бассейн, тренажерный зал, спальню, кабинет и другие помещения. На одном из снимков показан шкаф с личными вещами хозяев, на другом — пиджак с многочисленными медалями рядом с флагом ЧВК «Вагнер», на третьем — вертолетная площадка вместе с вертолетом, на четвертом — молельная комната с иконами и свечами.

Сколько денег нашли при обыске

По данным Mash, «при обыске в доме Пригожина нашли шесть миллиардов рублей».

«Перед вами — кадры из особняка и офиса Евгения Пригожина. При обыске там нашли целый арсенал огнестрельного оружия, кувалду, парики, паспорта на разные имена и шесть миллиардов рублей. Среди огнестрела — два карабина „Сайга“, нарезной австрийский Steyr, полуавтоматическая винтовка „АРка“ и именной Glock», — говорится в сообщении канала.

В отеле River Palace, среди акционеров которого, по информации Mash, «значится жена Евгения Любовь, был припаркован микроавтобус Citroen». «Там лежало шесть миллиардов рублей наличными в 80 коробках», — утверждают авторы сообщения.

Также в особняке расположен медкабинет.

«Или, скорее, домашняя реанимация. По нашей информации, в помещении около 20 квадратов находится оборудование на миллионы рублей. Плюс запасы расходников и медикаментов на несколько месяцев. Тут: инфузоматор, домашний аспиратор для санации бронхов, аппарат ИВЛ и многое другое. Ассортимент устройств и медикаментов свойственен пациентам с нервными расстройствами по типу рассеянного склероза или синдрома Гиенна-Барре», — передает Mash.

Что нашли при обыске в «доме Пригожина»

Видеокадры обысков были показаны в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». Как пояснил ведущий передачи, депутат Госдумы Евгений Попов, оперативную съемку «приволок от силовиков» в студию журналист-расследователь Эдуард Петров. Тот назвал прошедшие обыски уникальной операцией правоохранительных органов.

«На кадрах мы видим деньги, изъятые в доме Евгения Пригожина. Давайте посмотрим, как жил боец за правду, человек, который рассказывал, что кругом воруют. <...> Вот мы смотрим домик, в домике Евгения Пригожина лежит валюта. А давайте посмотрим дворец борца с преступностью. Кстати, из этого дома постоянно выходит в эфир его дочка, не всегда в нормальном состоянии она пишет свои видео», — рассказал Эдуард Петров.

Журналист обратил внимание на вертолет перед «домом Пригожина».

«В этом доме много что нашли. Вертолетик. А что, у каждого человека во дворе дома должен стоять вертолетик. Евгений [обращаясь к ведущему программы „60 минут“, депутату Госдумы Евгению Попову], у вас есть вертолетик? И у меня нет вертолетика. Чтобы вот так вышел и полетел, если пробки... Говорят, „деньги мешками“. Не мешками — машинами уже деньги хранят», — комментировал видеокадры обыска Петров.

Журналист сообщил в эфире, что «замок стоит, по некоторым оценкам, 600 млн рублей». Среди находок Эдуард Петров отметил оружие: «Посмотрите, сколько оружия. Надо проверить, откуда оно, кому принадлежит, есть ли разрешения». Также расследователя заинтересовали «ящики для кувалд, больше похожие на гробы». Их он назвал «уникальными экспонатами».

Особое внимание Петров обратил на «шкаф-секрет Евгения Пригожина»: «Там грим, парики. Зачем человеку, чью внешность мы знаем, парик?». «Дальше мы можем посмотреть тайны Евгения Пригожина: огромное количество паспортов. Он по одному паспорту Олег Семенов, по другому — Евгений Пригожин, по третьему — Владимир Бобров. У нормального человека не моет быть столько паспортов», — заключил журналист «России 1».

А что с предыдущими обысками у Пригожина?

4 июля стало известно, что связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей и ценности, которые были найдены следователями в его офисах в ходе обысков в Санкт-Петербурге 24 июня, во время попытки мятежа. По информации СМИ, сам Пригожин не приезжал за деньгами и возвращенные средства забрал водитель предпринимателя, у которого была доверенность. Как проходила процедура передачи средств, неизвестно.

Журналисты отметили, что изначально следователи не собирались возвращать Пригожину деньги, но впоследствии по каким-то причинам изменили решение.

5 июля в СМИ появилась информация о том, что Пригожину вернули пистолет Glock, которым, предположительно, его наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По информации репортеров, именное оружие было вручено предпринимателю до того, как между ним и главой ведомства возникло недопонимание по вопросам СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как пишут СМИ, наградной пистолет Пригожину вернули 4 июля, также предпринимателю были возвращены два карабина «Сайга», нарезной карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. Подчеркивалось, что именной пистолет Glock является самым статусным в этой коллекции.

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