Опубликованы фото с обысков из особняка Пригожина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились кадры из особняка и офиса бизнесмена Евгения Пригожина в Петербурге во время обысков. Telegram-канал Mash сообщает, что в ходе оперативных мероприятий в особняке нашли арсенал огнестрельного оружия, кувалду с надписью «на случай важных переговоров», парики, паспорта на разные имена, шесть миллиардов рублей и вертолетную площадку. Среди огнестрельного оружия были два карабина «Сайга», нарезной австрийский Steyr, полуавтоматическая винтовка «АРка» и именной Glock.

Mash добавляет, что в отеле River Palace в Петербурге, среди акционеров которого значится жена Евгения Любовь, был припаркован микроавтобус Citroen. Там лежало шесть миллиардов рублей наличными в 80 коробках.

Издание «Фонтанка» ранее сообщила, что Пригожину вернули пистолет Glock, которым, предположительно, его наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По информации издания, именное оружие было вручено предпринимателю до того, как между ним и главой ведомства возникло недопонимание по вопросам СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации издания, наградной пистолет Пригожину вернули 4 июля, также предпринимателю были возвращены два карабина «Сайга», нарезной карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. «Фонтанка» сообщает, что именной пистолет Glock является самым статусным в этой коллекции.

По данным издания, 5 июля Пригожина вызвали в здание УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте, чтобы вернуть оружие, которое было изъято в ходе обысков 24 июня.