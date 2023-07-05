«Фонтанка» сообщила, что бизнесмену Евгению Пригожину вернули пистолет Glock, которым, предположительно, его наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По информации издания, именное оружие было вручено предпринимателю до того, как между ним и главой ведомства возникло недопонимание по вопросам СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
По информации издания, наградной пистолет Пригожину вернули 4 июля, также предпринимателю были возвращены два карабина «Сайга», нарезной карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. «Фонтанка» сообщает, что именной пистолет Glock является самым статусным в этой коллекции.
По данным издания, 5 июля Пригожина вызвали в здание УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте, чтобы вернуть оружие, которое было изъято в ходе обысков 24 июня.
Ранее Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые в ходе обысков обнаружили в «Газели», припаркованной во дворе отеля «Дворец Трезини», а также в микроавтобусе на подземной парковке отеля на Васильевском острове. «Фонтанка» отмечает, что деньги по доверенности получил водитель бизнесмена, кроме того, Пригожину вернули изъятые при обысках слитки золота и валюту.