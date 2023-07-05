Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу «Фонтанка»: Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

«Фонтанка» сообщила, что бизнесмену Евгению Пригожину вернули пистолет Glock, которым, предположительно, его наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По информации издания, именное оружие было вручено предпринимателю до того, как между ним и главой ведомства возникло недопонимание по вопросам СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации издания, наградной пистолет Пригожину вернули 4 июля, также предпринимателю были возвращены два карабина «Сайга», нарезной карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов. «Фонтанка» сообщает, что именной пистолет Glock является самым статусным в этой коллекции.

По данным издания, 5 июля Пригожина вызвали в здание УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте, чтобы вернуть оружие, которое было изъято в ходе обысков 24 июня.

Ранее Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые в ходе обысков обнаружили в «Газели», припаркованной во дворе отеля «Дворец Трезини», а также в микроавтобусе на подземной парковке отеля на Васильевском острове. «Фонтанка» отмечает, что деньги по доверенности получил водитель бизнесмена, кроме того, Пригожину вернули изъятые при обысках слитки золота и валюту.