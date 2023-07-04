Пригожину вернули деньги и ценности, найденные при обысках в Петербурге «Фонтанка»: бизнесмену Пригожину вернули 10 млрд рублей, найденные при обысках в Петербурге

Бизнесмену Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей и ценности, которые были найдены в ходе обысков в Санкт-Петербурге 24 июня, сообщило издание «Фонтанка». По его информации, сам Пригожин не приезжал за деньгами. По предварительным данным, в выходные он находился в Москве, где участвовал в неких совещаниях.

Как пишет «Фонтанка», средства Пригожина приезжал забирать его водитель с официальной доверенностью. Как проходила процедура передачи средств, неизвестно.

Издание отмечает, что изначально силовики не собирались возвращать Пригожину деньги, но впоследствии по каким-то причинам поменяли решение.

Ранее «Фонтанка» писала, что 24 июня в Петербурге при обысках во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружили «Газель» с коробками, набитыми деньгами, на общую сумму 4 млрд рублей. 29 июня издание сообщило, что еще 6 млрд рублей, предположительно, принадлежащих Пригожину, в тот же день при обысках обнаружили в микроавтобусе в подземном паркинге отеля River Palace. Издание сообщало, что в офисах, связанных с Пригожиным, также были найдены сотни тысяч долларов и пять слитков золота.

Ранее исследовательская компания Russian Field сообщила, что уровень поддержки Пригожина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» снизился почти вдвое. Так, если прежде деятельность бизнесмена, связанную с СВО, положительно оценивали 55% респондентов, то после событий 24 июня их доля снизилась до 29%. При этом число недовольных увеличилось с 14% до 39%.