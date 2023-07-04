Лагеря «Вагнера» в Белоруссии: кто теперь будет содержать бойцов ЧВК Эксперты считают, что «Вагнер» может громко заявить о себе

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация о первых палаточных лагерях частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии. Washington Post опубликовал спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны сотни новых построек на месте предполагаемого лагеря. По данным издания, палатки развернуты на заброшенной военной базе примерно в 103 км от Минска. Журналисты обнаружили более 300 конструкций, возведенных в лагере за последние две недели. Для чего вагнеровцы строят новые лагеря, какие перспективы есть у ЧВК в соседней республике — в материале NEWS.ru.

Что известно о переброске «Вагнера» в Белоруссию

О массовом переселении бойцов ЧВК на территорию соседней Белоруссии сообщил ряд Telegram-каналов. Канал «Милитарист» публикует фотографии предполагаемого палаточного лагеря в Белоруссии, который, как допускают авторы сообщения, может быть задействован для размещения бойцов Группы «Вагнер».

О переезде ЧВК с соседнюю республику сообщает и канал «Объявления о работе», который позиционирует себя как связанный с «Вагнером».

«В связи с временным неучастием ЧВК „Вагнер“ в специальной военной операции и переездом в Белоруссию мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК „Вагнер“ сроком на один месяц», — говорится в публикации. Репосты этого сообщения появились и в других каналах, предположительно, связанных с ЧВК.

Канал «Оркестр Вагнера», насчитывающий почти миллион подписчиков, опубликовал снимки, сопроводив их подписью: «Полевой лагерь ЧВК „Вагнер“ в районе города Осиповичи, Республика Беларусь, где разместятся сотрудники после переброски». В сообщении также отмечается, что такой палаточный лагерь способен вместить от 7000 до 9000 человек, часть палаток предназначается для хозяйственных нужд.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в лагере в Осиповичском районе площадью с два футбольных поля насчитывается 303 палатки, каждая из которых может вместить от 20 до 50 человек. Общую вместимость лагеря они оценивают примерно в 15 тысяч бойцов.

Telegram-канал Grey Zone, в свою очередь, рассказал, что «часть подразделений Группы „Вагнер“ уже приступили к тренировочному процессу. Отрабатываются танковые маневры и маневры с тяжелой техникой».

Есть ли официальные подтверждения передислокации ЧВК

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил в комментарии NEWS.ru, что на данный момент «нет подтверждений о нахождении ЧВК „Вагнер“ в Белоруссии».

«Не совсем очевидно, для каких целей группа мужчин будет жить в полевом лагере и как долго. Лето быстро закончится, а находиться в неотапливаемом помещении опасно для здоровья. Насколько известно из разных источников, основателем частной военной компании „Вагнер“ является Дмитрий Уткин. Может быть, именно под его крыло перейдет группа», — предположил Болкунец.

Эксперт усомнился в том, что вагнеровцы войдут в Белоруссию с оружием. По его мнению, накануне выборов главы государства в 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко не допустит присутствия в стране «непредсказуемой вооруженной силы».

Кто будет дальше содержать ЧВК «Вагнер»

Болкунец пояснил, что вопрос о финансировании организации остается открытым: «Теоретически данная группа может быть задействована в Африке. Лукашенко, с одной стороны, их (бойцов ЧВК „Вагнер“. — NEWS.ru) опасается, но нельзя исключать, что их силами могут совершаться диверсии на границе и даже набеги на соседние страны. Это будет зависеть от количественного состава».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, автор Telegram-канала «Мир как конфликт» Олег Иванов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что перед ЧВК «Вагнер» по-прежнему стоят серьезные задачи во многих странах Африки и Ближнего Востока, таких как ЦАР, Мали, Сирия, Ливия и других, где вагнеровцы играли и продолжат играть важную роль в том числе в защите интересов России. Он полагает, что с этой точки зрения для «Вагнера» ничего особо не изменится, кроме места основной дислокации.

«Передислокация усилит политический режим Лукашенко, причем с точки зрения отражения как внешних, так и внутренних угроз. ЧВК „Вагнер“ — элитное подразделение, его бойцы обладают значительным боевым опытом, которым могут поделиться с Вооруженными силами РБ. Это особенно актуально сегодня, когда Польша и страны Прибалтики готовят в военных лагерях радикальных оппозиционеров для потенциального ведения боевых действий в Белоруссии», — утверждает Иванов.

Он прогнозирует, что в России ЧВК «Вагнер», скорее всего, окончит свою деятельность, часть бойцов подпишет контракты с Министерством обороны, часть, судя по всему, действительно отправится в Белоруссию.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Эксперт в сфере безопасности, адвокат Григорий Сарбаев отметил, что содержание вооруженной группировки потребует больших денег.

«Это невозможно без прямого финансирования со стороны государства. Поэтому отключение от денежного потока одних и перенаправление его через других персонажей станет решающим фактором в таком переформатировании. Делаться это будет не спеша, чтобы не вызвать ненужного ажиотажа, как это происходит с передачей тяжелой техники в армейские подразделения. А через некоторое время после замены руководства ЧВК может дойти и до смены названия», — предположил в беседе с NEWS.ru Сарбаев.

Вернется ли «Вагнер» на Украину

Григорий Сарбаев при этом полагает, что наблюдатели, предсказывающие поход «Вагнера» на Киев или даже на Польшу со стороны Белоруссии, скорее всего, заблуждаются, с большой долей вероятности в прежнем виде «Вагнер» не будет принимать участия в СВО.

Эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач заявил NEWS.ru, что архитекторы различных ЧВК, включая «Вагнер», «не для того их создавали, чтобы так разбрасываться ценными кадрами».

«„Вагнер“ вывели в Белоруссию в целях сохранения ее людского и организационного потенциала. ЧВК „Вагнер“ нужна России для реализации планов в Африке и в иных странах, где не могут быть размещены Вооруженные силы РФ по разным причинам», — считает Храпач.

Он полагает, что Белоруссия станет технической базой для ЧВК, где будут проходить формирование и обучение боевых подразделений. По его мнению, там сконцентрируются сотрудники ЧВК, работавшие в ней до начала СВО, то есть наиболее профессиональные и ценные кадры. Все остальные, попавшие в «Вагнер» из исправительных учреждений, скорее всего, в Белоруссию не попадут.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, сейчас вагнеровцы могут заключить контракт с Министерством обороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к своим родным и близким или «уйти в Белоруссию».

«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю: выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — подчеркнул Путин.

При этом ранее белорусский лидер заявлял, что в Белоруссии бойцы ЧВК будут заниматься инструктажем.

«Они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно... Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. Про тактику, вооружение, как наступать, обороняться — это бесценно. Это нам от вагнеровцев надо взять», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что бойцов ЧВК «Вагнер» «бояться нечего».

Попытка вооруженного мятежа с участием «Вагнера» начались в ночь с 23 на 24 июня, когда связанный с ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю бойцов и пообещал ответить. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы. Минобороны РФ отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Вечером того же дня в результате длительных переговоров с Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря.

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