«У вас есть вертолетик?»: журналист Петров о находках в особняке Пригожина Журналист Петров: Пригожин хранил «машинами» деньги

Бизнесмен Евгений Пригожин хранил «машинами» деньги в Петербурге, заявил журналист Эдуард Петров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Политический обозреватель отметил богатое убранство дома предпринимателя и напомнил, что тот дважды был судим. Журналист добавил, что из этого особняка вела интернет-эфиры дочь бизнесмена, которая часто находилась в «не всегда в нормальном состоянии».

По словам Петрова, в доме предпринимателя были найдены около 600 млн рублей. Петров заметил, что в особняке также обнаружили много оружия, парики и несколько загранпаспортов. Рядом с домом находится вертолетная площадка.

В этом доме много что нашли. Вертолетик. А что, у каждого человека во дворе дома должен стоять вертолетик. Евгений (ведущий программы «60 минут», депутат Госдумы Евгений Попов. — NEWS.ru), у вас есть вертолетик? И у меня нет вертолетика. Чтобы вот так вышел и полетел, если пробки. Ты приличный человек. Говорят, деньги мешками. Не мешками — машинами уже деньги хранят. В замке 600 млн рублей, по некоторым оценкам, — сказал Петров.

Также журналист обратил внимание, что в доме есть специальные ящики для кувалд. По его словам, они «больше похоже на гробы».

5 июля в Сети появились кадры из особняка и офиса Пригожина в Петербурге, сделанные во время обысков. Telegram-канал Mash сообщил, что в ходе оперативных мероприятий в доме бизнесмена нашли арсенал огнестрельного оружия, кувалду с надписью «на случай важных переговоров», крупную сумму денег, а также паспорта. Среди огнестрельного оружия были два карабина «Сайга», нарезной австрийский Steyr, полуавтоматическая винтовка «АРка» и именной Glock.7.