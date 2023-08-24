Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале вспомнила, как за несколько месяцев до авиакатастрофы бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал $10 млн на строительство храма Софии Премудрости Божией в селе Годеново Ярославской области. По словам актрисы, он получил деньги от неназванного африканского лидера и инкогнито отдал на «благое дело». Поплавская назвала смерть Пригожина «невосполнимой, чудовищной потерей».

Как-то Евгений Викторович Пригожин обмолвился, что он человек невоцерковленный и... одним махом, инкогнито, пожертвовал $10 млн на строительство храма. Никто не знал, откуда такое щедрое пожертвование, поползли слухи, которые развеял Борис Корчевников. Пришлось Пригожину признаться,сообщила актриса.

Поплавская привела слова Пригожина, который говорил, что пообещал потратить деньги на какие-нибудь религиозные объекты на территории РФ, и хотел сохранить свой поступок в тайне. Актриса также выразила соболезнования по поводу гибели главы ЧВК «Вагнер».

Пригожин сумел создать высокопрофессиональную, одну из лучших армий мира. Он по-гусарски, с лихим артистизмом талантливо раскрашивал войну яркими красками. Под его руководством оркестр «Вагнера» бесстрашно играл симфонию сражений. Царствие Небесное. Вечная память, — написала Поплавская.

Ранее сообщалось, что тело Пригожина опознал по косвенным признакам один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Отмечалось, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы.

До этого стало известно, что в Тверской области 23 августа потерпел крушение гражданский самолет Embraer. Среди пассажиров находился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. На опубликованных видеозаписях с места крушения было видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют три версии произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.