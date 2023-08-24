Яна Поплавская рассказала о щедром поступке Пригожина перед катастрофой Поплавская рассказала, что Пригожин пожертвовал $10 млн на ярославский храм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале вспомнила, как за несколько месяцев до авиакатастрофы бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал $10 млн на строительство храма Софии Премудрости Божией в селе Годеново Ярославской области. По словам актрисы, он получил деньги от неназванного африканского лидера и инкогнито отдал на «благое дело». Поплавская назвала смерть Пригожина «невосполнимой, чудовищной потерей».

Как-то Евгений Викторович Пригожин обмолвился, что он человек невоцерковленный и... одним махом, инкогнито, пожертвовал $10 млн на строительство храма. Никто не знал, откуда такое щедрое пожертвование, поползли слухи, которые развеял Борис Корчевников. Пришлось Пригожину признаться, — сообщила актриса.

Поплавская привела слова Пригожина, который говорил, что пообещал потратить деньги на какие-нибудь религиозные объекты на территории РФ, и хотел сохранить свой поступок в тайне. Актриса также выразила соболезнования по поводу гибели главы ЧВК «Вагнер».

Пригожин сумел создать высокопрофессиональную, одну из лучших армий мира. Он по-гусарски, с лихим артистизмом талантливо раскрашивал войну яркими красками. Под его руководством оркестр «Вагнера» бесстрашно играл симфонию сражений. Царствие Небесное. Вечная память, — написала Поплавская.

Ранее сообщалось, что тело Пригожина опознал по косвенным признакам один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Отмечалось, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы.

До этого стало известно, что в Тверской области 23 августа потерпел крушение гражданский самолет Embraer. Среди пассажиров находился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. На опубликованных видеозаписях с места крушения было видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют три версии произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.