ПВО или бомба? Почему самолет Пригожина разбился под Тверью, все версии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Тверской области 23 августа потерпел крушение гражданский самолет Embraer. Среди пассажиров находился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, сообщила Росавиация. Что сейчас происходит на месте крушения и что стало причиной падения бизнес-джета?

Что известно о крушении самолета Пригожина

Разбившийся самолет в Тверской области оказался бизнес-джетом Embraer с бортовым номером RA-02795. Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar, борт летел из Москвы в Санкт-Петербург.

В 18:10 23 августа он поднялся на высоту 8,5 км над Тверью. Спустя 9 минут горизонтального полета набрал высоту до 9,1 км. В 18:19 Embraer Legacy 600 начал падать. Самолет резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра. Спустя 26 минут после вылета бизнес-джет пропал с радаров, связь с ним прервалась.

На опубликованных видеозаписях с места крушения было видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым.

«Вчера были низкие облака, за облаками не видно было, что там летит. Тут же аэродром где-то, <...> часто у нас самолеты летают. Но вот эти „сушки“ — военные самолеты — они летят очень быстро, и звук совсем другой. А это такой гудящий. Я сначала не обратила внимания, но потом взрыв, и слышно было, как что-то свалилось. Первая мысль была, что беспилотник. Думала, нашу Шлинку бомбят — уже и до нас добрались», — рассказали очевидцы.

Росавиация опубликовала список пассажиров бизнес-джета, в числе которых значился Евгений Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и ряд бойцов ЧВК.

Какие версии крушения самолета Пригожина называют эксперты

Российский политолог Сергей Марков считает, что удар по борту бизнес-джета Embraer Legacy 600 нанесли спецслужбы Украины, которым удалось совершить теракт.

«При этом версия о том, что инцидент мог бы быть местью кого-то из российских чиновников, в частности, или генералов, крайне маловероятна. Российские власти могли его преследовать, конечно, но ни в коем случае не стали бы ставить под угрозу ни в чем не повинных пилотов самолета», — заявил Марков.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал версию о возможной работе ПВО по самолету с Пригожиным. По его мнению, если бы это было так, то в воздушном пространстве был бы инверсионный след движения реактивного снаряда.

«Он был бы виден хотя бы на начальном этапе. А тут ничего на небе, чистое небо снимают. А то, что от него идет шлейф белого распыленного вещества — это не дым, это не то, что самолет горит. Это топливо выливается, и оно, когда завихрение идет, распыляется — керосин, и он таким образом выделяется в воздушном потоке, его видно как облачный след», — заметил он.

Попов не исключает, что на борту было заложено взрывчатое вещество. Также он считает, что к падению самолета мог привести процесс неправильной работы или перегрузки двигателей.

«Что-то могло заставить летчиков резко передвигать РУДы — рычаги управления двигателем, их два двигателя. Что-то перегрузило лопатки и сам вал двигателя, может дойти до разрушения двигателя в воздухе из-за резкого изменения скоростного потока», — объяснил военный летчик.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что все слухи о том, что самолет сбила ПВО, перепутавшая его с беспилотником, можно «сразу отмести, так как рейс был в расписании». Версию с технической неисправностью, по его мнению, тоже не следует рассматривать, так как чаще всего подобные проблемы проявляются при взлете.

«Возможная причина крушения — это террористический акт. Я его не исключаю. Учитывая угрозы Буданова, начальника ГУР Украины, их попытки взорвать Крымский мост, убийство Дарьи Дугиной, Максима Фомина, покушение на Захара Прилепина. Это все говорит о том, что такая акция могла быть подготовлена и проведена спецслужбами Украины», — заявил эксперт для MK.RU.

SHOT пишет, что взрывное устройство в самолете Пригожина было заложено в отсек шасси — это одна из версий следствия.

«По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным», — сообщил источник.

Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа, добавил SHOT.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют три версии произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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