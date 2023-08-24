«До нас добрались»: очевидец о реакции сельчан на авиакатастрофу под Тверью Местные жители приняли крушение самолета под Тверью за взрыв БПЛА

Фото: Михаил Царюк/РИА Новости

На месте крушения частного самолета Embraer Legacy

Местные жители в Тверской области приняли взрыв с последующим падением самолета, принадлежавшего бизнесмену Евгению Пригожину, за атаку беспилотника, рассказала NEWS.ru местная жительница Наталья. Женщина собирала ягоды в лесу, когда услышала гул самолета и падение лайнера. Из-за низких облаков она не смогла заметить самого крушения.

Вчера были низкие облака, за облаками не видно было, что там летит. Тут же аэродром где-то он типа сейчас часто у нас самолеты летают. Но вот эти «сушки» — военные самолеты — они летят очень быстро и звук совсем другой. А это такой гудящий. Я сначала не обратила внимания, но потом взрыв и слышно было, как что-то свалилось. Первая мысль была, что беспилотник. Думала, нашу Шлинку бомбят — уже и до нас добрались, — рассказывает Наталья.

Знакомая Натальи рассказывала ей о задымлении над своим огородом, а дочь по телефону рассказала, что в самолете мог быть Евгений Пригожин.

Звонили, дочка сказала, что там Пригожин был. Я с местными не разговаривала еще, подруга рассказывала, что, — ой, у нас над огородом взорвалось чего-то. Ну, подумали, что взорвали беспилотник. Дыма там у нее над огородом много было, — говорит местная жительница.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. По данным РБК, расследованием займется следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибула, который расследовал другие дела об авиакатастрофах. О крушении самолета стало известно 23 августа.