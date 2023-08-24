Мать-художница, жена-химик, дети-бизнесмены: что известно о семье Пригожина

Фото: Соцсети

Любовь Пригожина

Гражданский самолет Embraer, принадлежащий связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области вчера, 23 августа. На борту находились 10 человек, все они погибли. Что известно о его семье?

Что случилось с бизнес-джетом Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину, разбился вчера, 23 августа, в Тверской области. Самолет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем были десять человек, все они погибли. На борту, помимо Уткина и Пригожина, находился замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Джет следовал из Москвы, его маршрут резко завершился в Тверской области. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе. Одна из версий крушения самолета — теракт на борту. Информацию проверяют спецслужбы.

В Росавиации начали расследование авиакатастрофы, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследованием займется следователь главного управления СКР по особо важным делам Иван Сибула.

Что известно семье и личной жизни Евгения Пригожина

Евгений Пригожин родился 1 июня 1961 года. Его мать Виолетта была медиком. Отец Пригожина рано умер, ребенка воспитывал отчим Самуил Жарко, который, будучи лыжным инструктором, приучил мальчика к беговым лыжам.

У бизнесмена остались мать, жена и трое детей. Почти все его родственники, за исключением младшей дочери, находятся под санкциями.

Кем работала мать Пригожина

Мать Пригожина Виолетта Кировна (1939 года рождения) работала в больнице. По данным LiveLib, она — автор книги об инфекционных болезнях, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней МАПО (Медицинская академия последипломного образования), сотрудник оргметодотдела инфекционной службы Санкт-Петербурга. С 2017 года Виолетта Кировна занимается живописью. Она основала галерею «Краски жизни» в Санкт-Петербурге. В декабре 2022 года там прошла ее шестая по счету выставка под названием «Сохранить нельзя разрушить».

В течение нескольких лет мать Пригожина числилась совладелицей кейтеринговой компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которая принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной бизнесменом. За это Евросоюз внес ее в санкционный список после начала спецоперации, однако в марте 2023 года суд ЕС аннулировал это решение, указав, что женщина с 2017 года не владеет «Конкордом», несмотря на то что в ее распоряжении есть акции корпорации.

Что известно о жене Пригожина

Супруга Пригожина Любовь по образованию химик-фармацевт. По данным Telegram-канала «Можем объяснить», она владеет поместьем в селе Кабардинка под Геленджиком, а также руководит ООО «Соинвест», которой через компанию «Турстатус» принадлежит участок у Черного моря в 39 тыс. кв. м.

Кем стали дети Пригожина

У Пригожина есть сын Павел (родился в 1998 году), а также дочери Полина (родилась в 1992 году) и Вероника (родилась в 2005 году). В 2003 году бизнесмен вместе с детьми написал книгу сказок «Индрагузик».

В феврале 2023 года издание «Верстка» и Telegram-канал «Можем объяснить» выпустили расследование, в котором утверждалось, что Павел Пригожин стал владельцем крупного петербургского бизнес-центр Sinop на Синопской набережной. Также, по информации канала, он числится владельцем компаний «Лахта Парк» и «Лахта Плаза». По словам Пригожина, его наследник в 18 лет прошел срочную службу в армии, после чего отправился в Сирию.

По данным портала «Компания», в 2020 году Полина Пригожина стала совладелицей Музея шоколада вместе с матерью. В 2022 году АО «Легион», единственным акционером которого числится наследница бизнесмена, приобрело на торгах за 135 млн рублей дачу принца Ольденбургского на Каменном острове. Telegram-канал «Можем объяснить» также сообщал, что Вероника Пригожина стала учредителем ООО «Ред Старс». Эта компания владеет отелем Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга. Кроме того, Вероника Пригожина — единственный член семьи бизнесмена, против которого не введены санкции ЕС, США и других стран.

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