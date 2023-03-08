Суд ЕС аннулировал санкции против матери Пригожина Суд ЕС аннулировал санкции против матери бизнесмена Пригожина

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Европейские суд

Европейский суд аннулировал санкции против художницы Виолетты Пригожиной — матери российского бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», сообщил Reuters. Рестрикции были введены на основании исключительно принципа родства.

Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

В постановлении суда сказано, что Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, однако имеет акции в этой компании. Совет ЕС, по мнению суда, не смог доказать, что женщина на момент принятия оспариваемого решения владела другими активами, связанными с ее сыном-бизнесменом.

Европейский суд обязал Совет ЕС оплатить издержки по этому делу. Пригожина попала в санкционный список Евросоюза 3 марта 2022 года.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении компаний Пригожина, а также структур, которые с ними связаны. Ограничения введены сроком на 10 лет. По имеющимся данным, под санкции, попали в том числе компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинат питания», Федеральное агентство новостей, «ЧВК Вагнер центр».