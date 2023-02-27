Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и связанных с ними структур

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина, а также структур, которые с ними связаны. Соответствующий указ размещен на сайте офиса украинского президента. Ограничения введены сроком на 10 лет.

По имеющимся данным, под санкции, попали, в частности, компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинат питания», Федеральное агентство новостей, «ЧВК Вагнер центр».

Также стало известно о введении санкций в отношении ряда российских спортсменов. В частности, ограничения введены против легкоатлетки Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пловца Александра Попова и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. Срок их действия составляет 50 лет.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что он подписал три указа о введении санкций в отношении граждан РФ. По его словам, ограничения вводятся в отношении лиц, помогающих «держать структуры наемников в России», спортсменов, пытающихся «поставить спорт на службу агрессии», а также тех, кто причастен "к похищению украинских детей".Конкретные фамилии персоналий, попавших под санкции, глава украинского государства не назвал.