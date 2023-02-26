Зеленский ввел санкции против наемников и «похитителей детей» Зеленский сообщил о подписании трех указов о введении новых санкций против граждан РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он подписал три указа о введении санкций в отношении граждан РФ. По его словам, ограничения распространяются на кураторов наемников, спортсменов и «похитителей детей». Информация об этом содержится в Telegram-канале главы украинского государства. При этом указов о введении новых санкций на сайте президента Украины пока нет.

Подписал три указа для реализации решений СНБО, — сообщил Зеленский.

По его словам, ограничения вводятся в отношении лиц, помогающих «держать структуры наемников в России», спортсменов, пытающихся «поставить спорт на службу агрессии», а также тех, кто причастен «к похищению украинских детей».

Конкретные фамилии персоналий, попавших под санкции, глава украинского государства не назвал.

В середине января Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.