Очевидец крушения самолета с Пригожиным сообщил, что слышал два взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Тверской области Сергей Ермолаев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в момент крушения частного самолета Embraer Legacy, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, он услышал два взрыва. По его словам, хлопки были одинаковой громкости, они произошли с интервалом в 3–5 секунд. Мужчина признался, что самолет пролетал прямо над его домом.

Над нашим домом прямо. Два хлопка вверху. Ну там непонятно, два каких-то облака образовалось. И как-то он пошел-пошел от нашего дома. Крыло полетело вон там. Второй непонятно куда полетел. <...> Народ всполошился маленько, все-таки что-то как-то неприятно. Сперва говорили, что военный самолет, потом — пассажирский. Поехал туда, посмотрел издалека, не пускали, — рассказал Сергей.

О крушении частного самолета в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.