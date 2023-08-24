Кто разбился вместе с Пригожиным: фото Уткина и пассажиров джета «Вагнера»

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

В Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, связанный с частной военной компанией «Вагнера». На борту находилось 10 человек, никто из пассажиров бизнес-джета не выжил. По данным Росавиации, бизнесмен Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин были в списке пассажиров.

По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20, находясь над Тверской областью. Очевидцы авиакатастрофы на земле запечатлели момент падения борта на видео.

По данным СМИ, на борту разбившегося джета, помимо Уткина и Пригожина, находился замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Командиром судна был Алексей Левшин, который периодически занимался перелётами Пригожина вместе с командой, куда также входила бортпроводник Кристина Распопова и второй пилот Рустам Каримов.

Фото погибших пассажиров связанного с ЧВК «Вагнер» джета — в галерее NEWS.ru.