СК РФ изъял «черные ящики» с разбившегося самолета Пригожина

Фото: sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили бортовые самописцы на месте крушения самолета Embraer Legacy, который принадлежал Евгению Пригожину, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, специалисты продолжают тщательно изучать район, где произошла авиакатастрофа.

Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы, — рассказали в СК РФ.

Частный самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров, кроме бизнесмена, был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Так как они сильно пострадали во время авиакатастрофы, опознание проводилось по косвенным признакам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия о теракте на борту.